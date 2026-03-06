F1, Kimi Antonelli: “Ottimo passo avanti in FP2, sarà una lotta serrata tra i top team”

Kimi Antonelli può ritenersi soddisfatto per il lavoro svolto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, valido come round inaugurale della nuova stagione di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Melbourne, il giovane pilota italiano della Mercedes si è dimostrato competitivo nella simulazione di qualifica andata in scena nel corso della FP2 firmando il secondo tempo assoluto ad un paio di decimi dalla McLaren di Oscar Piastri ma davanti al compagno di squadra George Russell.

“È stato un inizio difficile nella prima sessione, ma poi siamo migliorati molto in FP2. Certo, c’è ancora del lavoro da fare, ma abbiamo fatto un ottimo passo avanti nella seconda sessione e non vedo l’ora che arrivi domani“, dichiara il diciannovenne di Casalecchio di Reno al termine del venerdì in pista proiettandosi già verso le qualifiche del sabato.

Sull’importanza della raccolta dati per team e piloti in questa fase ancora embrionale del nuovo progetto: “È un apprendimento enorme ogni volta che scendiamo in pista, giro dopo giro, e comprendiamo meglio la macchina e la power unit, che è molto importante su questa pista. Quindi sì, ovviamente adesso c’è bisogno di concentrarsi sulla giornata di domani perché la prima qualifica dell’anno si avvicina“.

Kimi non vuole sbilanciarsi più di tanto sui valori in campo attuali, mettendo sostanzialmente sullo stesso piano le quattro squadre più competitive: “Sembra che sarà una lotta serrata con i top team, quindi non sarà facile. Ferrari, McLaren e Red Bull sembrano tutte forti, quindi sì, dobbiamo solo tenere la testa bassa e continuare a concentrarci su noi stessi per cercare di migliorare ancora di più“.