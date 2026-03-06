F1, i responsi del venerdì di Melbourne: Mercedes come da attese, McLaren è già davanti, Ferrari insegue

I primi verdetti arriveranno solamente domani al termine del Q3, ma nel frattempo si è disputata un’interessante giornata di prove libere a Melbourne verso il Gran Premio d’Australia che inaugurerà il Mondiale 2026 di Formula Uno. Dopo una FP1 abbastanza interlocutoria e poco indicativa sul fronte delle performance, in cui i motorizzati Mercedes hanno avuto un approccio molto conservativo, la seconda sessione ha dato dei riscontri forse più realistici anche se ancora provvisori.

Le Frecce d’Argento guidate da George Russell e Kimi Antonelli hanno confermato la qualità evidenziata durante i test invernali, consentendo ai due piloti di mettere a segno giri competitivi sia sul giro secco che soprattutto sul passo. Impressionante in particolare il long-run su gomma dura di Russell, che ha mandato un segnale inequivocabile al resto della concorrenza e forse anche al compagno di squadra italiano in vista di domenica.

Il miglior tempo del venerdì è stato realizzato però dall’idolo locale Oscar Piastri, capace di primeggiare nella simulazione di qualifica con gomme soft grazie ad una McLaren che spera di battagliare quantomeno per il podio già dalle prime gare dell’anno. Qualche problema di affidabilità ha condizionato invece in negativo l’attività odierna del campione mondiale in carica Lando Norris, fin qui molto distante dai migliori.

Segnali tutto sommato abbastanza positivi in casa Ferrari, che ha dominato la scena in FP1 per poi piazzare entrambi i piloti nella top5 in FP2 con il quarto posto di Lewis Hamilton a tre decimi dalla vetta ed il quinto di Charles Leclerc a mezzo secondo. La Scuderia di Maranello ha potuto completare il programma di lavoro senza grandi intoppi, raccogliendo dati preziosi per l’ottimizzazione del potenziale della SF-26 verso qualifiche e gara, in cui potrebbe pagare dazio rispetto a Mercedes giocandosi però come minimo il ruolo di seconda forza con McLaren, al netto di un eventuale exploit del solito Max Verstappen con la Red Bull.