F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia: 11 vittorie, di cui due dal 2022 in poi

La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 comincerà domenica 8 marzo 2026. L’ouverture andrà in scena a Melbourne, dove il circuito dell’Albert Park festeggerà il trentennale dall’ingresso in calendario. La prima gara in questo contesto venne difatti tenuta nel 1996.

In precedenza, il Gran Premio d’Australia si era disputato per un decennio ad Adelaide. La Ferrari si è tolta grandi soddisfazioni down under, sia in tempi andati che recenti. Per quanto i successi del Cavallino Rampante si siano fatti più rari negli ultimi anni, la Terra di Oz resta amica delle Rosse.

In totale, si contano sette piloti capaci di primeggiare con una Ferrari, per un totale di 11 vittorie, 2 delle quali arrivate nel decennio corrente. Michael Schumacher rimane il “Barone Rosso”, avendo trionfato 4 volte. In sei occasioni entrambe le Ferrari hanno chiuso sul podio, confezionando quattro doppiette (1987, 2000, 2004, 2024).

FERRARI – I PRECEDENTI

GP D’AUSTRALIA (39 EDIZIONI)

11 VITTORIE

4 Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2004)

2 Sebastian Vettel (2017, 2018)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Eddie Irvine (1999)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Charles Leclerc (2022)

1 Carlos Sainz jr. (2024)

7 POLE POSITION

3 Michael Schumacher (2001, 2003, 2004)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Charles Leclerc (2022)

11 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1999, 2001, 2004)

2 Kimi Räikkönen (2007, 2017)

2 Charles Leclerc (2022, 2024)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Nigel Mansell (1990)

1 Rubens Barrichello (2000)

1 Felipe Massa (2011)

28 PODI

1986 Stefan Johansson (3°)

1987 Gerhard Berger (1°), Michele Alboreto (2°)

1990 Nigel Mansell (2°), Alain Prost (3°)

1994 Gerhard Berger (2°)

1996 Eddie Irvine (3°)

1997 Michael Schumacher (2°)

1999 Eddie Irvine (1°)

2000 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2001 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°)

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2005 Rubens Barrichello (2°)

2007 Kimi Räikkönen (1°)

2010 Felipe Massa (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2016 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (1°)

2018 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2022 Charles Leclerc (1°)

2024 Carlos Sainz jr. (1°), Charles Leclerc (2°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI IN AUSTRALIA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 13°

2019 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 1° {Pole, Gpv}

2023 (FERRARI) – Ritirato

2024 (FERRARI) – 2° {Gpv}

2025 (FERRARI) – 8°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 3°

2008 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2009 (MC LAREN) – Squalificato

2010 (MC LAREN) – 6°

2011 (MC LAREN) – 2°

2012 (MC LAREN) – 3° {Pole}

2013 (MERCEDES) – 5°

2014 (MERCEDES) – Ritirato {Pole}

2015 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2016 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2022 (MERCEDES) – 4°

2023 (MERCEDES) – 2°

2024 (MERCEDES) – Ritirato

2025 (FERRARI) – 10°