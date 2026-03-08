F1, Charles Leclerc: “Le Mercedes avevano più passo, la vittoria non era alla nostra portata”

Charles Leclerc ha chiuso in terza posizione il Gran Premio d’Australia 2026, evento inaugurale della nuova stagione per la Formula Uno. Il monegasco della Ferrari è stato uno dei grandi protagonisti della gara odierna sul circuito cittadino di Melbourne, effettuando una partenza da urlo che lo ha proiettato dalla quarta alla prima piazza per poi rispondere colpo su colpo a tutti gli attacchi del pole-man George Russell nelle battute iniziali.

Il nativo del Principato ha pagato successivamente a caro prezzo la scelta strategica del muretto box di non fermarsi in regime di Virtual Safety Car, venendo sopravanzato da entrambe le Mercedes dopo il pit-stop e non avendo il passo per lanciarsi all’inseguimento del secondo posto di Kimi Antonelli nonostante il vantaggio di montare gomme hard più fresche.

“Non sono per niente contento e per diverse ragioni. Abbiamo tante cose da ottimizzare, anche se questo vale per tutti. Il primo giro è stato un po’ un disastro. Ci sono tante cose da gestire e sei da solo perché dai box non possono parlarci. Non sono contento per quanto riguarda il passo: devo fare meglio, oggi non ero al top. Non ho avuto un weekend costruttivo, a livello di set-up sono andato un po’ di qua e un po’ di là nei tre giorni e questo non va mai bene, tanto è vero che Lewis era più veloce di me nel finale“, dichiara il 28enne ferrarista.

“Gara molto complicata, non sapevamo bene cosa aspettarci a livello di gestione della batteria. Soprattutto in fase di sorpasso, non sai mai quanto la batteria taglierà sul rettilineo. Quando difendi c’è una differenza enorme di velocità. È stato molto impegnativo, ma sono contento di essere uscito con il primo posto da quella battaglia, anche se non sono riuscito a conservarlo per il resto della gara. Comunque è stata una prima parte di gara divertente ed il terzo posto è il massimo che potessimo ottenere. La partenza? Siamo rimasti tutti un po’ sorpresi dai tempi di spegnimento del semaforo al via, ma alla fine ne abbiamo tratto vantaggio. Tutti avevamo la batteria quasi a zero sulla griglia, poi la battaglia con Russell è stata divertente“, racconta Charles nel post-GP.

Leclerc è consapevole della superiorità tecnica Mercedes, anche se forse si è rivelata meno devastante del previsto: “Come prima gara è stata divertente, alla fine non si poteva fare meglio. Le Mercedes avevano più passo, ma non quanto pensavamo ieri. La vittoria comunque era fuori dalla nostra portata. Oggi il distacco tra noi e la Mercedes si è ridotto da otto decimi a mezzo secondo, ma dobbiamo ridurlo ancora“.