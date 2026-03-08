Lewis Hamilton suona la carica: “Mi sono sentito alla grande, tanti aspetti positivi. Mercedes non è imprendibile”

Lewis Hamilton deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della sua avventura in Ferrari, avendo chiuso in quarta posizione il Gran Premio d’Australia 2026 che ha inaugurato ufficialmente la nuova era della Formula Uno. Il veterano britannico si è reso protagonista però di una prestazione piuttosto incoraggiante, dimostrando un passo simile se non addirittura leggermente superiore al compagno di squadra Charles Leclerc e arrivando di fatto a pochi decimi dalla terza piazza finale del monegasco grazie ad una gran progressione nell’ultima fase della corsa.

“Siamo andati molto bene nelle prove libere ma poi qualche problema in qualifica non ci ha permesso di mostrare il nostro vero passo, penalizzandoci sulla griglia di partenza rispetto al nostro potenziale. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato al quale puntavamo, ma io mi sono sentito alla grande sin dall’inizio e verso la fine stavo riprendendo Charles. Mi sarebbero bastati un altro paio di giri probabilmente per passarlo“, il commento del sette volte campione mondiale ai microfoni di Sky Sport.

A differenza di Leclerc, il pilota inglese si dice soddisfatto e abbastanza ottimista per quanto visto nel weekend ad Albert Park: “Una giornata con tantissimi aspetti positivi, ma anche tanto lavoro da svolgere per prendere la Mercedes. Comunque non è impossibile. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato in fabbrica, siamo orgogliosi del loro lavoro, ma dobbiamo solo stringere i denti e continuare a spingere sin dalla prossima gara“.