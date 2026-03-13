Dopo il Gran Premio d’Australia, è già tempo di bilanci. Chi può dirsi davvero soddisfatto della prima gara della stagione e chi invece ha motivi per essere deluso? Nella prima puntata post gara del format di Beatrice Frangione, dedicato ai “felicioni e scontenti” del weekend, analizziamo i protagonisti del GP di Melbourne: piloti e team che hanno convinto e altri che invece hanno lasciato qualche dubbio. Insieme a Luca Preti, Beatrice mette in evidenza alcune prestazioni particolari: piloti che, guardando solo il risultato finale, sembrerebbero uscire sconfitti dal weekend australiano ma che in realtà hanno mostrato segnali molto incoraggianti. Tra strategie, ritmo gara, errori e sorprese, ecco l’analisi completa di ciò che il Gran Premio d’Australia ha lasciato in eredità all’inizio della stagione di Formula 1.