Lewis Hamilton alla vigilia della ventesima stagione in F1: “Sono ancora affamato, non smetterò di lottare”

Lewis Hamilton si appresta ad iniziare questo weekend in Australia la sua ventesima stagione in Formula Uno. Il 41enne britannico della Ferrari cominciò il suo cammino nella categoria regina del motorsport proprio a Melbourne nel 2007, salendo sul podio al debutto assoluto con la McLaren dietro a Kimi Raikkonen e Fernando Alonso nel primo atto di una carriera leggendaria.

“20 stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare“, scrive il pilota inglese della Rossa in un post su Instagram.

“Vent’anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare. Ma quegli errori hanno reso il viaggio ancora più dolce. Hai nelle mani il tuo destino. Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo è dentro di te. Avrai bisogno di aiuto lungo il cammino, come me, ma quella scintilla, quel fuoco, è già dentro di te“, prosegue il messaggio del Re Nero.

“Sarò eternamente grato per le lezioni, i momenti di tranquillità, il caos e le tante persone che mi hanno aiutato a inseguire e realizzare i miei sogni. Sono grato a chi ha dubitato e anche a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni“, conclude Hamilton in vista del primo round del Mondiale 2026.