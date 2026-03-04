F1, statistiche GP Australia 2026: Melbourne è terra di conquista. Mai un ‘serial winner’

La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 sarà tenuta a battesimo dal Gran Premio d’Australia nella giornata di domenica 8 marzo 2026. L’appuntamento rappresenterà un’importante ricorrenza per la città di Melbourne, che festeggerà il trentennale dell’ingresso nel Circus.

Il tracciato dell’Albert Park comparve nella geografia della F1 nel 1996, anno in cui andò a sostituire l’Adelaide Street Circuit, dove si era corso dal 1985 al 1995. Curiosamente, cambiò anche la collocazione dell’evento. Da ultimo GP dell’anno, divenne quello inaugurale.

In questo 2026, Melbourne avrà l’onore di aprire il Mondiale per la ventiquattresima volta. Non v’è contesto che possa vantare un numero altrettanto elevato di presenze nel ruolo di ouverture. Lo status era stato perso nel momento in cui era sopraggiunta la pandemia, venendo tuttavia recuperato dal 2025.

I NUMERI DEL GP D’AUSTRALIA

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 2000, 2001, 2002 e 2004. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (8)

Il britannico è partito davanti a tutti nel 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. L’impressionante filotto di 6 pole consecutive non è comunque record assoluto. Ayrton Senna è arrivato a sette a Imola.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Melbourne.

2 – HAMILTON Lewis (2008, 2015)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2023)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2024)

1 – NORRIS Lando (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position a Melbourne.

8 – HAMILTON Lewis (08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

2 – VERSTAPPEN Max (2023, 2024)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – NORRIS Lando (2025)

Piloti in attività già saliti sul podio di Melbourne.

10 (2-6-1) – HAMILTON Lewis

6 (1-2-3) – ALONSO Fernando

3 (1-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (1-0-1) – NORRIS Lando

2 (1-0-1) – BOTTAS Valtteri

2 (1-1-0) – LECLERC Charles

2 (0-0-2) – RUSSELL George

1 (1-0-0) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: MCLAREN (12)

Il team di Woking si è imposto con Alain Prost (1986, 1988), Ayrton Senna (1991, 1993), Gerhard Berger (1992), David Coulthard (1997, 2003), Mika Häkkinen (1998), Lewis Hamilton (2008), Jenson Button (2010, 2012) e Lando Norris (2025).

Team con più pole position: MCLAREN (11)

Il team di Woking è stato il più rapido in qualifica con Ayrton Senna (1988, 1989, 1990, 1991, 1993), Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000), Lewis Hamilton (2008, 2012) e Lando Norris (2025).

Team in griglia con vittorie a Melbourne.

12 – McLaren

11 – Ferrari

5 – Williams

4 – Mercedes

2 – Red Bull

Team in griglia con pole position a Melbourne.

11 – McLaren

7 – Ferrari

6 – Williams

6 – Mercedes

5 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 28 GP disputati a Melbourne…

– In 12 occasioni (42,9%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 19 occasioni (67,9%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Dal 2014 in poi, il vincitore è sempre partito da una delle prime tre caselle.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Melbourne è stato David Coulthard, scattato dall’11° posto nel 2003.

– In generale, solo 3 volte su 28 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di quarto. Gli altri due casi sono quelli di Eddie Irvine (sesto nel 1999) e Kimi Räikkönen (settimo nel 2013).

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BERGER Gerhard

Ferrari (1987); McLaren (1992)

RÄIKKÖNEN Kimi

Ferrari (2007); Lotus (2013)

BUTTON Jenson

Brawn GP (2009); McLaren (2010, 2012)

HAMILTON Lewis

McLaren (2008); Mercedes (2015)

– Va dunque rimarcato come Jenson Button sia stato capace di imporsi per due edizioni consecutive con due monoposto differenti.

EXTRA

– Damon Hill può vantarsi di essere l’unico pilota ad aver vinto il Gran Premio d’Australia su due tracciati diversi. Il britannico si impose nel 1995, quando si corse per l’ultima volta ad Adelaide, primeggiando poi nell’edizione inaugurale di Melbourne, datata 1996.