F1 2026: Melbourne il banco di prova più difficile? Energia, velocità e start sotto esame
Altri video
-
Salotto Bianco puntata 10: La corsa alle Coppe
-
Valeria Straneo: l’argento mondiale che ha riscritto i sogni azzurri. Maratona è resistenza e cuore
-
La marcia cambia tutto: 21 km e 42 km, svolta epocale? Analisi di Stefano La Sorda
-
FOCUS – TIRO A SEGNO | Lorenzo Bacci: precisione, mente e ambizione olimpica
Analisi completa in vista del primo GP della stagione di Formula 1: il circuito di Melbourne rappresenta una sfida cruciale per le nuove monoposto, soprattutto nella gestione dell’energia. Velocità media altissima, poche frenate e prime procedure di partenza con le nuove regole: cosa dobbiamo aspettarci? Beatrice Frangione intervista Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com per capire quali saranno le criticità tecniche e strategiche del weekend australiano