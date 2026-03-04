Seguici su
Pubblicato

5 minuti fa

il

Analisi completa in vista del primo GP della stagione di Formula 1: il circuito di Melbourne rappresenta una sfida cruciale per le nuove monoposto, soprattutto nella gestione dell’energia. Velocità media altissima, poche frenate e prime procedure di partenza con le nuove regole: cosa dobbiamo aspettarci? Beatrice Frangione intervista Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com per capire quali saranno le criticità tecniche e strategiche del weekend australiano

