F1, George Russell: “Nel complesso un buon venerdì, sorpreso dalla McLaren”

Si conclude con la migliore prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka la McLaren è tornata ad essere la monoposto più veloce dopo i grandi problemi di inizio stagione. Nello specifico, l’australiano ha fatto segnare il crono di 1’30″133, riuscendo addirittura ad anticipare le due Mercedes.

Le frecce di argento si sono infatti dovute accontentare della seconda e della terza posizione. Andrea Kimi Antonelli si è guadagnato la seconda piazza con un ritardo di 92 millesimi dalla MCL40 mentre il leader della classifica piloti, George Russell, si è fermato a 205 millesimi dalla vetta. Risultato comunque positivo per la scuderia tedesca che rimane la prima forza in pista.

Come riportato da Formula Passion, il britannico ha così analizzato il suo venerdì: “Si è parlato molto di come queste nuove vetture si sarebbero comportate su questa pista e se sarebbero state sufficientemente veloci, ci sono un paio di punti sul giro singolo in cui siamo leggermente più lenti in curva, ma le Esses sono comunque estremamente impegnative e le velocità che stiamo raggiungendo a metà del rettilineo posteriore sono tra le più alte che abbiamo mai toccato”.

Sulla prestazione della McLaren: “Nel complesso abbiamo avuto un buon venerdì, è stato un po’ sorprendente vedere il ritmo della McLaren, ma non c’è motivo di credere che non sia reale. Chiaramente abbiamo del lavoro da fare durante la notte per trovare il ritmo se vogliamo competere con loro domani. Fortunatamente, abbiamo diverse aree in cui puntiamo a migliorare e speriamo di riuscirci durante la notte. Scopriremo a che punto siamo nelle qualifiche”.