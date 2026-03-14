Anna Trocker qualificata per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggia

Anna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di Lillehammer (Norvegia). La 17enne altoatesina si è qualificata agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale dopo la doppia vittoria ottenuta ai Mondiali juniores: le affermazioni in gigante e in slalom le hanno permesso di conquistare la wild-card per la grande chiusura di stagione, dunque tra qualche giorno la vedremo in azione sulle nevi scandinave.

Il regolamento delle Finali prevede che vi partecipano le migliori 25 della classifica di specialità, le atlete con più di 500 punti nella graduatoria generale (se non ammesse in base al primo criterio), la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 (nel caso sia fuori dalla top-25) e, appunto, la fresca Campionessa del Mondo juniores. Si tratta di una grande opportunità per la nostra portacolori, che in questa annata agonistica ha fatto il proprio debutto in Coppa del Mondo disputando cinque gare senza però qualificarsi alla seconda manche.

La doppietta nelle discipline tecniche non era mai riuscita a nessun italiano nella storia di questa kermesse, anche se figurano quattro precedenti eccellenti di azzurri capaci di salire sul gradino più alto del podio per due volte nella stessa edizione: Giovanni Franzoni (discesa e combinata nel 2022), Nadia Fanchini (gigante e discesa nel 2005), Karen Putzer (gigante e superG nel 1997) e Morena Gallizio (slalom e combinata nel 1993).

Ricordiamo gli altri Campioni del Mondo juniores qualificati alle Finali di Coppa del Mondo: i francesi Victor Haghighat (superG) ed Emy Charbonnier (superG), il norvegese Rasmus Bakkevig (gigante), in attesa dello slalom maschile previsto domenica 15 marzo, mentre le due discese libere non si sono disputate per avverse condizioni meteo. L’appuntamento con Anna Trocker è per martedì 24 marzo con lo slalom e mercoledì 25 marzo con il gigante ad Hafjell.