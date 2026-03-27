Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streaming

Domenica 29 marzo (ore 20.30) si giocherà Milano-Scandicci, gara-4 della semifinale scudetto di volley femminile. Le meneghine si presenteranno di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud in vantaggio per 2-1 e possono chiudere la serie, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro Conegliano. Le toscane saranno chiamate a inventarsi un colpaccio in trasferta per poi giocarsi il tutto per tutto nella bella di spareggio.

Si torna in campo dopo la vittoria di Scandicci per 3-1 ottenuta mercoledì sera in gara-4 al Pala Big Mat di Firenze. A guidare Milano saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio. A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, la centrale Linda Nwakalor.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Scandicci, gara-4 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-SCANDICCI, GARA-4 SEMIFINALE SCUDETTO VOLLEY

Domenica 29 marzo

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.