Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. L’Italia punta su Giulio Pellizzari

Edizione numero 106 della Milano-Torino. Torna in scena la Coppa Italia delle Regioni 2026 con la corsa che collega Lombardia al Piemonte, una delle classiche storiche del calendario italiano. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti e programma.

Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026? La corsa italiana sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD a partire dalle 14.20. La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale.

PERCORSO

174 chilometri da percorrere con partenza alle porte di Milano, da Rho. Tre quarti di gara, collegando Lombardia e Piemonte, sono completamente pianeggianti. Le difficoltà arrivano sul finale: il gruppo, dopo San Mauro Torinese, costeggia il Po in Corso Casale per arrivare una prima volta alla basilica di Superga, ma devia 600 m prima dell’arrivo. Si scende poi verso Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro. Il finale di gara propone il ritorno verso Superga, salita di 4,9 chilometri al 9,1% di pendenza media, una punta al 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 metri dall’arrivo la svolta a U verso sinistra introduce una rampa all’8.2%.

FAVORITI

Startlist non di lusso, vista la Milano-Sanremo alle porte, ma non mancano le stelle. La Red Bull – BORA – hansgrohe si gioca una doppia carta: l’Italia punta sicuramente su un Giulio Pellizzari in formissima, ma occhio anche a Primoz Roglic che a Superga ha già vinto nel 2021. A sfidare lo squadrone tedesco ci proveranno Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che poi si cimenterà anche nella Classicissima, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), reduce da un’ottima Tirreno, uno scalatore puro come Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e il canadese Derek Gee-West (Lidl – Trek).