Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming

Sabato 7 marzo (ore 18:15) la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà impegnata nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. Le azzurre, sconfitte all’esordio 1-0 dalla Svezia a Reggio Calabria, vanno a caccia di rivincite contro la Danimarca, avendo la necessità di conquistare tre punti importanti per credere ancora nell’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata.

Un primo match difficile per la formazione allenata da Andrea Soncin, che hanno pagato a caro prezzo la propria sterilità offensiva. Dopo un brutto primo tempo chiuso sotto di un gol, la compagine tricolore ha cercato di riequilibrare le sorti del confronto, ma anche per un pizzico di sfortuna l’obiettivo non è stato centrato.

Aspetti di cui Soncin dovrà tener conto nel match previsto al “Romeo Menti” di Vicenza. Come nel caso delle scandinave, negativo anche lo score con le danesi (squadra 14ª forza del Ranking, un gradino sotto all’Italia), battuta cinque volte in 19 match, con le azzurre che lo scorso aprile hanno conquistato la prima vittoria in casa delle rivali, imponendosi con un perentorio 3-0 firmato da Caruso, Di Guglielmo e Girelli. Si andrà in cerca di un replica.

La partita tra Italia e Danimarca, valida per qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, andrà in scena sabato 7 marzo (ore 18:15) allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-DANIMARCA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Sabato 7 marzo

Ore 18:15 Italia vs Svezia allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport