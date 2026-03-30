Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2026: orari, programma, streaming. Niente diretta in chiaro

Siamo oggi entrati ufficialmente nella settimana che porterà alla edizione numero 110 del Giro delle Fiandre. La preparazione per la corsa belga è terminata e la seconda Classica Monumento della stagione è pronta a regalare spettacolo domenica 5 aprile. Sarà come sempre un appuntamento ricco di emozioni lungo i 278 chilometri di muri e pavé fiammingo.

Dopo la Milano-Sanremo l’attenzione dei grandi protagonisti del ciclismo mondiale si sposta ora totalmente sulla Ronde van Vlaanderen. Tadej Pogacar mette nel mirino la terza vittoria nella Classica del Nord dopo le vittorie nel 2023 e nel 2025. Lo sloveno vuole subito conquistare un’altra Monumento prima della stagione dei Grandi Giri ma sulla sua strada ci sarà un Mathieu Van der Poel rabbioso, pronto alla rivincita dopo la batosta della Sanremo.

Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2026? Non ci sarà una diretta tv in chiaro della Classica del Nord. Lo streaming sarà invece visibile su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport come sempre la diretta live testuale integrale della corsa.

PROGRAMMA GIRO DELLE FIANDRE 2026

Domenica 5 aprile

Antwerp-Oudenaarde (278,2 km)

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo stimato: 16.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DELLE FIANDRE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO MAX, dalle 9.45 anche su Eurosport 1 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport