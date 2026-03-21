Dominik Paris: “Ripetersi è ancora più bello, non ho dato troppe info a Franzoni”

L’azzurro Dominik Paris ha vinto la discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’italiano ha conquistato il terzo posto nella classifica di specialità e si è issato al decimo posto nella graduatoria generale, che andrà consolidato domani nel superG.

Dominik Paris aveva già vinto sulla pista norvegese, ma quest’oggi ripetersi ha un sapore diverso, dato che anche la famiglia lo ha seguito: “I miei amici e la mamma sono venuti su a guardarmi, perché bastava anche vincere una volta, è bello, e poi ripetersi è ancora più bello“.

Paris l’ha spuntata su Giovanni Franzoni per il terzo posto nella Coppa di specialità: “Non gli ho dato troppe info, perché ci giochiamo il terzo posto in classifica, ma comunque sa che in queste condizioni, o anche su questo terreno imparerà ancora, già in tutte le condizioni quest’anno ha fatto vedere che è veloce, ma qualche cosa può imparare“.