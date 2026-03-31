Costanza Cocconcelli: “Potrei inserire i 50 dorso. Non facile ritrovare il ritmo, obiettivo Europei”

Costanza Cocconcelli è stata una delle protagoniste principali del Meeting di Livorno andato in scena dal 19 al 21 marzo e valevole come tappa di avvicinamento verso gli Assoluti in vasca lunga di Riccione del 14-18 aprile. La poliedrica nuotatrice bolognese, capace di vincere da favorita nei 50 e 100 delfino ma anche un po’ più a sorpresa nei 50 dorso, ha tracciato un bilancio della tre giorni in Toscana ai microfoni di Martina Bonacchi nell’intervista andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport.

“Tutto bene per ora. Oggi è stato un bellissimo 50 dorso. Sono molto contenta e sono soddisfatta della prestazione. Sono molto contenta di essere qui per questo meeting, visto che ho gareggiato l’ultima volta a gennaio, per cui rappresenta una tappa fondamentale prima del Campionato Italiano Assoluto. Oggi mi sono sentita bene, soprattutto nei 50 dorso piuttosto che nel 100 delfino della mattina“, aveva dichiarato Cocconcelli in quel di Livorno.

“Il prossimo evento che disputerò sarà l’Assoluto. Questa era una tappa di passaggio, quindi inizieremo da adesso in poi una fase di scarico per arrivare più preparati possibili all’appuntamento principale. Ogni anno ovviamente si arriva agli Assoluti e al Settecolli cercando di centrare l’obiettivo principale che è la qualificazione insomma, quest’anno per l’Europeo di Parigi che si terrà ad agosto, per cui l’obiettivo è staccare il pass per la rassegna continentale e in seguito poi stabilirò tutti quelli che saranno gli altri obiettivi“, prosegue la 24enne emiliana.

Sul suo attuale stato di forma e sul lavoro svolto sin qui nella preparazione: “Ho gareggiato poco, quindi ritrovare la forma di gara non è facilissimo. Quindi questo questo meeting l’ho usato anche per questo, per ritrovare un pochino la forma. Comunque i risultati sono buoni, sono contenta, si vede che stiamo lavorando bene. Abbiamo fatto un bel periodo di costruzione“.

“Il programma degli Assoluti ancora non l’ho scelto, anche perché con il 50 dorso di oggi magari ci potrebbe stare anche introdurlo nel mio programma gare dove di solito non è previsto. Comunque sicuramente farà le gare a delfino (50 e 100, ndr), poi avremo tutte le staffette con le Fiamme Gialle, per cui sicuramente 50-100 delfino e 50 stile libero, poi vedrò come organizzare il resto delle gare“, le parole dell’azzurra.

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