Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche dopo la Strade Bianche

La Coppa Italia delle Regioni 2026 ha vissuto un nuovo capitolo nell’ultimo weekend, con la Strade Bianche che ha inaugurato il calendario della stagione per quanto riguarda il settore femminile. Tutto invariato invece per gli uomini dopo lo svolgimento del Giro di Sardegna e del Trofeo Laigueglia come primi due appuntamenti della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Elisa Longo Borghini, grande protagonista della Strade Bianche chiusa in quarta posizione a Siena, si è portata subito in vetta alla graduatoria individuale della manifestazione e anche alla classifica della combattività. Leadership tra le giovani per Eleonora Ciabocco, mentre la maglia verde della miglior scalatrice va attualmente a Letizia Borghesi.

Di seguito tutte le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026.

DONNE

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 38

2 Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 20

CLASSIFICA GIOVANI

1 Eleonora Ciabocco Team Picnic PostNL 35

CLASSIFICA SCALATRICI

1 Letizia Borghesi AG Insurance – Soudal Team 35

2 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 20

3 Silvia Persico UAE Team ADQ 10

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 30

2 Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 20

3 Letizia Borghesi AG Insurance – Soudal Team 10

UOMINI

CLASSIFICA GENERALE MAGLIA BLU

1 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 110

2 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 85

3 Filippo Zana Soudal Quick-Step 72

4 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 42

5 Nicolò Garibbo Team Ukyo 40

6 Davide Persico MBH Bank CSB Telecom Fort 40

7 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber 37

8 Diego Ulissi XDS Astana Team 35

9 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber 33

10 Giacomo Ballabio Team Vorarlberg 32

11 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla 30

12 Alessandro Verre MBH Bank CSB Telecom Fort 30

13 Christian Scaroni XDS Astana Team 26

14 Tommaso Dati Team Ukyo 24

15 Nicola Conci XDS Astana Team 22

16 Simone Gualdi Lotto Intermarché 20

17 Davide De Cassan General Store – Essegibi – F.lli Curia 19

18 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 19

19 Federico Iacomoni Team Ukyo 18

20 Alessio Menghini Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 17

21 Thomas Capra Bahrain Victorious Development Team 15

22 Nicolò Arrighetti General Store – Essegibi – F.lli Curia 13

23 Enea Sambinello UAE Team Emirates Gen-Z 13

24 Lorenzo Ursella S.C. Padovani Polo Cherry Bank 13

25 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 10

26 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 10

27 Giovanni Bortoluzzi General Store – Essegibi – F.lli Curia 7

28 Andrea D’Amato Team Ukyo 5

29 Leonardo Vesco Biesse – Carrera – Premac 5

30 Lorenzo De Longhi Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino 4

31 Filippo Ridolfo Team Novo Nordisk 3

32 Andrea Biancalani Beltrami TSA Tre Colli 1

33 Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 1

CLASSIFICA GIOVANI

1 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 75

2 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 60

3 Simone Gualdi Lotto Intermarché 30

4 Tommaso Dati Team Ukyo 23

5 Federico Iacomoni Team Ukyo 19

6 Alessio Menghini Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 16

7 Davide De Cassan General Store – Essegibi – F.lli Curia 16

8 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 16

9 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 16

10 Thomas Capra Bahrain Victorious Development Team 8

11 Nicolò Arrighetti General Store – Essegibi – F.lli Curia 8

12 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber 5

13 Enea Sambinello UAE Team Emirates Gen-Z 3

14 Lorenzo Ursella S.C. Padovani Polo Cherry Bank 3

15 Davide De Pretto Team Jayco AlUla 2

16 Giovanni Bortoluzzi General Store – Essegibi – F.lli Curia 1

17 Giacomo Rosato Bahrain Victorious Development Team 1

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Bardiani CSF 7 Saber 126

2 MBH Bank CSB Telecom Fort 92

3 Solution Tech Nippo Rali 46

4 General Store – Essegibi – F.lli Curia 44

5 Team Polti VisitMalta 43

6 Petrolike 35

7 Biesse – Carrera – Premac 7

8 Beltrami TSA Tre Colli 7

9 Gragnano Sporting Club 3

10 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 3

CLASSIFICA SCALATORI

1 Michael Belleri Beltrami TSA Tre Colli 30

2 Tommaso Dati Team Ukyo 20

2 Cristian Remelli General Store – Essegibi – F.lli Curia 20

2 Ignazio Cireddu Team Vorarlberg 20

2 Andrea Cantoni MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 20

2 Riccardo Perani Beltrami TSA Tre Colli 20

7 Alessandro Iacchi Solution Tech Nippo Rali 20

8 Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 15

8 Matteo Mengarelli Gragnano Sporting Club 15

8 Ivan Taccone MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 15

8 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 15

8 Vittorio Friggi MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 15

13 Diego Nembrini General Store – Essegibi – F.lli Curia 10

14 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 8

14 Samuele Alari S.C. Padovani Polo Cherry Bank 8

14 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 8

14 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber 8

14 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 8

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ

1 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40

2 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 30

3 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 25

4 Ignazio Cireddu Team Vorarlberg 20

5 Davide De Cassan General Store – Essegibi – F.lli Curia 20

6 Riccardo Perani Beltrami TSA Tre Colli 20

7 Diego Ulissi XDS Astana Team 20

8 Cristian Remelli General Store – Essegibi – F.lli Curia 15

9 Ivan Taccone MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 15

10 Andrea Bessega Lidl-Trek Future Racing 15

11 Vittorio Friggi MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 15

12 Matteo Spreafico MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 8

13 Federico Iacomoni Team Ukyo 8

14 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 8

15 Alessandro Verre MBH Bank CSB Telecom Fort 8

16 Diego Bracalente MBH Bank CSB Telecom Fort 8