Combinata nordica: nell’unica Mixed Team della stagione vince la Norvegia a Lahti

Prima ed unica Mixed Team della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica che è andata in scena nella penultima tappa stagionale in Finlandia a Lahti.

A trionfare è la Norvegia che sfrutta soprattutto le doti sugli sci di fondo: i norvegesi erano settimi dopo il salto, ma Jens Luraas Oftebro e Ida Marie Hagen hanno dato spettacolo sugli sci stretti staccando tutti i rivali.

Seconda posizione per la Finlandia padrona di casa: Ilkka Herola e Minja Korhonen partivano con il pettorale numero uno, primi nel salto, si sono arresi di 18”. Terzo posto a completare il podio per i tedeschi Johannes Rydzek e Nathalie Armbruster. Nella top-5 anche Norvegia II e Austria I.

Non era presente al via nessuna formazione italiana.