Cancellato anche il secondo superG di Courchevel: classifica di specialità cristallizzata

Niente da fare: la situazione sulla pista L’Eclipse di Courchevel, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, non è cambiata. Già nella giornata di ieri, dopo la ricognizione degli atleti e con la nevicata in costante intensificazione, si era deciso di non disputare il primo dei due superG in programma nel fine settimana. Si trattava del recupero della gara che non si era potuta tenere a Garmisch-Partenkirchen. Una cancellazione che, peraltro, non prevede un successivo ricollocamento in calendario.

Si sperava in condizioni meteorologiche più favorevoli per oggi. Il via della gara era stato fissato alle 10.45, con la stessa tracciatura prevista per la prima prova, disegnata dal tecnico svizzero Reto Nydegger. Tuttavia, come comunicato dalla FISI, la nevicata caduta durante la notte ha compromesso la sicurezza della pista: anche il secondo supergigante previsto sulle nevi francesi è stato quindi annullato e non verrà recuperato.

Un vero peccato, perché sarebbe stato interessante osservare come si sarebbe evoluta la classifica, in particolare nel duello tra Svizzera e Italia, con la possibile incursione dell’Austria — come già accaduto con Vincent Kriechmayr nella discesa disputata a Courchevel.

Gli organizzatori sono stati così costretti ad alzare bandiera bianca e la classifica di specialità, in vista delle finali di Lillehammer, resta di fatto cristallizzata. Marco Odermatt, forte di 158 punti di vantaggio su Kriechmayr, svetta nella Coppa di specialità per la quarta volta consecutiva. Nella graduatoria figurano anche Giovanni Franzoni e Dominik Paris, rispettivamente in quinta e nona posizione. In particolare Franzoni può ancora ambire alla piazza d’onore, naturalmente tenendo conto anche dei risultati degli altri contendenti.

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Marco Odermatt (Svizzera) 425

2. Vincent Kriechmayr (Austria) 267

3. Stefan Babinsky (Austria) 243

4. Raphael Haaser (Austria) 241

5. Giovanni Franzoni (Italia) 240

6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 229

7. Stefan Rogentin (Svizzera) 200

8. Jan Zabystran (Cechia) 163

9. Dominik Paris (Italia) 157

10. Marco Schwarz (Austria) 151