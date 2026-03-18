Pattinaggio artistico, trionfo di defezioni ai Mondiali. Chi parte per Praga?

La prossima settimana cominceranno dal ghiaccio di Praga i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, appuntamento che chiuderà la stagione. Come di consueto, la competizione post olimpica è caratterizzata da defezioni di peso, tra cui anche numerose riguardante la squadra azzurra, vincitrice della medaglia di bronzo nel team event.

Sono complessivamente quattro i forfait. Nella rassegna iridata non saranno della partita infatti Charléne Guignard-Marco Fabbri, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Sara Conti-Niccolò Macii. A questi si aggiunge anche il nome di Matteo Rizzo, l’ultimo in ordine cronologico ad aver rinunciato all’evento.

Ma quali sono allora i pattinatori italiani che partiranno alla volta della Repubblica Ceca? Tra i confermati, ovvero tra colori convocati fin dal principio, svettano Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann e i danzatori Victoria Manni-Carlo Roethlisberger. Si sono poi aggiunti, in sostituzione di Guignard-Fabbri i giovani Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, mentre Irma Caldara-Riccardo Maglio saranno gli unici rappresentanti nelle coppie d’artistico (dove l’Italia lascia quindi un posto vuoto).

Nella categoria individuale maschile invece l’assenza di Rizzo sarà compensata dall’ingresso di Gabriele Frangipani, reduce da un’annata sportiva molto complicata ma motivato a sfruttare l’occasione al massimo delle potenzialità in una gara che potrà godersi senza eccessive pressioni.