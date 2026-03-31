Si è svolta a Bologna, presso la Sala “20 maggio 2012” della Regione Emilia Romagna, la sesta edizione della Hall of Fame della pallavolo italiana, primo grande appuntamento delle celebrazioni per gli 80 anni della FIPAV.

Un evento speciale, organizzato in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Sport Valley, che ha celebrato la storia e i protagonisti del volley italiano, tra successi, emozioni e grandi nomi.

📍 Non è un caso che tutto sia avvenuto a Bologna: proprio qui, il 31 marzo 1946, nacque la Federazione Italiana Pallavolo, dando il via a un percorso straordinario.

🏆 I premiati Hall of Fame 2025:

Maurizia Cacciatori (pallavolo femminile)

Franco Bertoli (pallavolo maschile)

Laura Bruschini (beach volley)

Daniele Bagnoli (allenatori)

Giulio La Manna (arbitri)

Pietro Florio, Arnaldo Eynard, Renato Ammannito (dirigenti)

👥 Presenti grandi figure del panorama internazionale e istituzionale:

Fabio Azevedo (FIVB)

Roko Sikiric

Branko Mihorko

Giuseppe Manfredi

Nel corso dell’evento sono stati illustrati anche i progetti e le iniziative che accompagneranno il movimento verso questo importante anniversario, con un calendario di celebrazioni che coinvolgerà tutta Italia.

Un momento di grande valore simbolico per il volley azzurro, tra passato, presente e futuro.

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