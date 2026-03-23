Iga Swiatek si separa dal coach Wim Fissette: decisiva la crisi di risultati degli ultimi mesi

Iga Swiatek ha scelto di mettere fine al rapporto di collaborazione con il suo coach Wim Fissette, pochi giorni dopo la cocente sconfitta rimediata a Miami contro la connazionale Magda Linette. La numero 3 del ranking mondiale ha annunciato dunque tramite un post sui social la separazione dall’allenatore belga con il quale aveva cominciato a lavorare nell’autunno del 2024, vincendo in questo periodo il torneo di Wimbledon nel 2025 ma faticando a mantenere una buona continuità di risultati.

“Dopo molti mesi di lavoro insieme al mio allenatore Wim Fissette, ho deciso di intraprendere un percorso diverso. È stato un periodo intenso, pieno di sfide e di esperienze molto importanti. Gli sono grata per il suo supporto, la sua esperienza e per tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme, incluso uno dei miei più grandi sogni nello sport. Wim, grazie per questo periodo e per le cose che ho imparato grazie a te. Ti auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente“, scrive la 24enne polacca.

Swiatek non spiega ovviamente nello specifico le motivazioni di questa decisione, ma fa riferimento alla prematura eliminazione a Miami come un momento molto complicato: “A volte la vita e lo sport portano momenti come questo…Miami è stato difficile per me. Provo delusione, amarezza e sento la responsabilità per la mia prestazione in campo, ovviamente. Ma ho anche imparato molte lezioni importanti e penso che questo sia molto umano“.

La quattro volte vincitrice del Roland Garros ha poi precisato che al momento non ci saranno ulteriori modifiche all’interno del suo team: “Il resto del mio team rimane invariato. So che ci sono molte domande, ma vi farò sapere cosa succederà al momento giusto. Mi prendo un momento per prendermi cura di me stessa, elaborare questa esperienza e prepararmi a un nuovo capitolo. Semplicemente, passo dopo passo, perché come dico spesso è una maratona, non uno sprint“.