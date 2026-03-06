Nuova puntata di Bike Today. Ospite di oggi è Nicolò Garibbo, ligure classe 1999 del Team UKYO. Una decina di giorni fa si è tolto la soddisfazione più bella della carriera: vittoria di tappa al Giro di Sardegna battendo un avversario di lusso come l’ex campione italiano Filippo Zana e tre giorni in maglia di leader della classifica generale. Garibbo dopo le annate da dilettante è riuscito a trovare il salto di qualità, trovando posto in una squadra continental come quella nipponica. L’azzurro ci ha parlato del suo calendario, che sarà molto incentrato sul Bel Paese, e sugli obiettivi futuri.