Nuovo appuntamento con Bike Today, il programma dedicato al mondo del ciclismo internazionale e ai talenti emergenti.

Ospite della puntata è Davide Donati, uno dei giovani corridori italiani più promettenti del panorama ciclistico. Nato nel 2005, l’azzurro corre nel team Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, ma ha già avuto l’opportunità di mettersi in luce anche tra gli élite, ottenendo risultati di grande rilievo.

Nel corso della stagione Donati ha conquistato due vittorie e la classifica a punti al Giro di Sardegna, confermandosi come uno dei corridori più interessanti della nuova generazione. Nel 2024 aveva già dimostrato il proprio valore con una vittoria di tappa al Giro di Vallonia e con il successo nella cronometro ai campionati italiani Under 23.

Passista dotato di uno spunto veloce e capace di difendersi sui brevi strappi, Davide Donati viene considerato un profilo ideale per le classiche, una tipologia di corridore sempre più rara nel ciclismo moderno.

Durante la puntata di Bike Today si parla della sua crescita, delle ambizioni future e delle prospettive del ciclismo italiano nei prossimi anni.

📸 Credit photo: Maximilian Fries / Red Bull Content Pool – Comunicato Stampa Coppa delle Regioni

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