BiathlonSport Invernali
Biathlon, a Oslo l’epilogo della Coppa del Mondo. Per l’Italia maschile vige il “codice 0-3-3”
La Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 arriva al capolinea. Atleti e tecnici “scendono dal treno” in una stazione maestosa, ovverosia la “Cattedrale” di Oslo-Holmenkollen, dove il massimo circuito chiude le danze per la quarta volta nell’ultimo lustro… Per la gioia di tutti gli addetti ai lavori!
Non è un mistero come, se si potesse scegliere, si chiuderebbe sempre nella capitale norvegese. Perchè il contesto è cittadino e questo consente di avere feste finali memorabili. Viceversa, quando il sipario calava in qualche località della Siberia, piuttosto che nei boschi dell’Alberta, l’atmosfera era decisamente più compassata…
Riferendoci al settore maschile, Oslo-Holmenkollen ha ospitato la bellezza di 88 gare individuali di primo livello (15 venti km, 32 sprint, 23 inseguimenti, 18 mass start). Solo Anterselva e Ruhpolding vantano un numero maggiore di competizioni.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 9 – SETTORE MASCHILE
Località: Oslo-Holmenkollen (Norvegia)
Prima volta in calendario: marzo 1983
Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 1986, 2000, 2016
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Venerdì: Sprint
Sabato: Inseguimento
Domenica: Mass Start
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
FOURCADE Martin [FRA] – 10 vittorie
(2 IN, 2 SP, 4 PU, 2 MS) da marzo 2010 a marzo 2018
ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO
2022 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2022 (PU) – LESSER Erik [GER]
2022 (MS) – BAKKEN Sivert Guttorm [NOR]
2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2023 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2024 (IN) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2024 (MS) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2025 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2025 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2025 (MS) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
6 (3-1-2) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
4 (0-3-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
3 (1-0-2) – EDER Simon [AUT]
2 (1-0-1) – FAK Jakov [SLO]
2 (0-2-0) – HOFER Lukas [ITA]
2 (0-0-2) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
1 (1-0-0) – BAKKEN Sivert Guttorm [NOR]
1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]
1 (0-1-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]
1 (0-1-0) – HARTWEG Niklas [SUI]
1 (0-0-1) – LOGINOV Alexander [RUS]
1 (0-0-1) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
1 (0-0-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]
1 (0-0-1) – NELIN Jesper [SWE]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini in attività “de jure”, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
81 (36-19-26) – NORVEGIA
58 (23-18-17) – GERMANIA [All-Inclusive]
38 (14-16-8) – FRANCIA
25 (6-10-9) – RUSSIA
19 (2-8-9) – AUSTRIA
10 (1-4-5) – SVEZIA
7 (3-3-1) – URSS
6 (0-3-3) – ITALIA
4 (0-2-2) – POLONIA
4 (0-0-4) – UCRAINA
3 (2-1-0) – REP.CECA
3 (1-0-2) – BIELORUSSIA
2 (1-0-1) – SLOVENIA
2 (0-2-0) – LETTONIA
1 (0-1-0) – SVIZZERA
1 (0-0-1) – FINLANDIA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
2° posto
8 marzo 1983 – PASSLER Johann (IN)
17 marzo 2018 – HOFER Lukas (PU)
22 marzo 2019 – HOFER Lukas (SP)
3° posto
10 marzo 1983 – PASSLER Johann (SP)
10 marzo 1988 – ZINGERLE Andreas (IN)
Mondiali 2000 – CATTARINUSSI René (SP)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
HOFER Lukas
Gare disputate: 28
Podi: 2
Ingressi nella top-ten: 6
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 11
Ingressi nella top-ten: 3
Miglior risultato: 4° posto (PU marzo 2025)
BIONAZ Didier
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 26° posto (MS marzo 2024)
BRAUNHOFER Patrick
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 37° posto (SP marzo 2025)
CAPPELLARI Daniele
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 39° posto (SP marzo 2025)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Elia Zeni e Nicola Romanin.