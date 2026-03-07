Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format dedicato al beach volley italiano e ai protagonisti del circuito nazionale.
Ospiti della puntata sono Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, una delle coppie più interessanti in vista del prossimo Campionato Italiano di beach volley. Due atlete giovani e talentuose, che in passato hanno già fatto parte del giro della Nazionale azzurra, pronte ora a puntare a un salto di qualità nel circuito tricolore.
La loro è una storia particolare: Mancinelli e Pelloia si incontreranno soltanto pochi giorni prima dell’inizio della stagione, perché negli ultimi due anni si sono allenate e preparate in contesti molto diversi.
🏐 Anna Pelloia vive e studia negli Stati Uniti, dove sta completando il proprio percorso universitario.
🏐 Rachele Mancinelli, invece, continua ad allenarsi in Veneto, portando avanti la propria crescita nel beach volley italiano.
In questa intervista raccontano:
il progetto della loro nuova coppia nel beach volley
gli obiettivi nel Campionato Italiano
il percorso tra Italia e Stati Uniti
le ambizioni per il futuro nel circuito nazionale e internazionale
Conducono la puntata Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada.
