Beach soccer, l’Italia vola in finale agli Europei! Josep Jr e Sassari, doppiette d’autore con l’Ucraina

L’Italia si è qualificata alla finale degli Europei di beach soccer, sconfiggendo l’Ucraina con un perentorio 4-1 nella sfida da dentro o fuori andata in scena sulla sabbia di Viareggio. La nostra Nazionale ha infilato la quarta vittoria consecutiva di fronte al proprio pubblico: dopo quella sofferta ai rigori contro la Francia, quella schiacciante sul Portogallo detentore del titolo e quella di misura contro la Bielorussia, è arrivata un’affermazione di qualità anche nel primo turno a eliminazione diretta.

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca torneranno in scena domenica 14 settembre (ore 18.00) per fronteggiare la Spagna, che si è sbarazzata della Bielorussia per 6-3, in una finale che si preannuncia pirotecnica. Gli azzurri inseguiranno il quarto sigillo della storia dopo quelli del 2005, 2019 e 2023, mentre gli iberici andranno a caccia della sesta gloria. Le due compagni si sono fronteggiate negli atti conclusivi del 2018 e del 2023, dove è sempre stata l’Italia a fare festa in casa.

Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio, i padroni di casa hanno spaccato l’incontro nel cuore della seconda frazione: Samuele Sassari ha segnato il gol del vantaggio quando mancavano 8’58” alla sirena e poi Josep Jr ha siglato il 2-0 a 4’55” dal termine del periodo. La splendida seconda rete di Josep Jr in avvio del terzo tempo è valsa il 3-0, Maksymets ha provato a tenere vivo l’incontro ma a quattro minuti dal termine è stata la doppietta di Sassari a chiudere definitivamente i conti e a spedire la nostra Nazionale in finale.