Attraverso le Fiandre femminile 2026: Longo Borghini cerca il bis, Kopecky pericolo numero uno

In attesa del grande appuntamento con il Giro delle Fiandre, in programma domenica 5 marzo, ci sarà nella settimana un ricco antipasto. Domani, mercoledì 1 marzo, si terrà infatti la 14esima edizione dell’Attraverso le Fiandre femminile. La stagione delle classiche prosegue dunque con la corsa belga, sempre spettacolare con i suoi muri ed il classico pavé.

Saranno infatti 128 chilometri, da Waregem a Waregem, molto impegnativi coni due muri finali del Nokereberg che decideranno la corsa. Si cimenteranno nella corsa le migliori atlete del panorama ciclistico, desiderose di iscrivere il loro nome all’albo d’oro dopo quello di Elisa Longo Borghini. L’anno scorso l’italiana vinse in solitaria con un’azione magistrale negli ultimi 30 chilometri.

L’Attraverso le Fiandre è una corsa che ha sempre portato bene all’Italia. Nelle ultime quattro edizioni, tolto il successo della Longo Borghini, le nostre portacolori sono sempre riuscite a piazzarsi sul podio. Quest’anno Longo Borghini cerca il bis ma le avversarie non staranno a guardare. Su tutte le più pericolose sembrano Demi Vollering e Lotte Kopecky, seconda nel 2025 alle spalle dell’azzurra. Attenzione anche ad Elise Chabbey, vincitrice delle Strade Bianche e rivelazione di questa prima part di stagione.