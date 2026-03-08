Seguici su
Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Asja Zenere incredula: “Ero zoppa, il ginocchio faceva male. Emerse le doti da gigantista”

Asja Zenere / LaPresse

Asja Zenere col pettorale numero 33 si è classificata terza nel superG femminile della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’italiana ho sorpreso tutti salendo sul podio, ma anche se stessa, come rivelato ai microfoni di Rai 2 HD.

L’incredulità dell’azzurra: “Si può fare bene a quanto pare: è incredibile. Avevo letto ottava, poi non vedevo a quanti centesimi, ho guardato di nuovo: terza! Ma come?! Poi sono andata fuori di testa, però bello, son contenta, anche se fosse stato un ottavo posto sarei stata felice“.

Zenere non era neppure al meglio fisicamente: “In questi giorni dopo Andorra mi sono fatta male all’altro ginocchio, l’unico sano che mi era rimasto, e quindi ero zoppa, anche ieri prima di partire mi si è bloccato ed ho detto ‘Adesso non riesco più a sciare’. Stamattina mi sono alzata un po’ meglio ed ho cercato solo di sciare bene, era un tracciato da gigante ed ho cercato di tirare fuori il mio lato da gigantista“.

