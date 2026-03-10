Giovanni Franzoni tallona Von Allmen nel Prize Money Ranking: lotta per la top-5, soldi guadagnati e classifica dei premi

Giovanni Franzoni è esploso nel corso di questa stagione, salendo sul podio per la prima volta in carriera, conquistando la prima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante e meritandosi la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 24enne bresciano ha vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel, primeggiando in due grandi Classiche della Coppa del Mondo, in due grandi templi del Circo Bianco come la Lauberhorn e la Streif. L’azzurro ha gareggiato per l’ultima volta lo scorso 28 febbraio, chiudendo al quarto posto la discesa libera di Garmisch, e tornerà in scena questa settimana per affrontare le tre gare previste a Courchevel (due superG e una discesa libera).

Gli eccellenti risultati conseguiti nel corso dell’annata agonistica hanno permesso a Giovanni Franzoni di guadagnare 216.521 euro esclusivamente di premi sportivi previsti dalla Coppa del Mondo (senza considerare gli emolumenti garantiti dal Coni per il secondo posto nella discesa dei Giochi). Questo è l’importo registrato ufficialmente dalla FIS nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata dalla Federazione Internazionale, dove il nostro portacolori occupa il sesto posto e con l’obiettivo di dare l’assalto alla top-5.

L’azzurro è preceduto dallo svizzero Franjo Von Allmen (249.822 euro per il Campione Olimpico di discesa libera e superG), le tre gare all’orizzonte in Francia potrebbero consentirgli di attaccare gli specialisti delle discipline tecniche che lo precedono: lo svizzero Loic Meillard (quarto con 266.109 euro), il norvegese Atle Lie McGrath (terzo con 287.395 euro) e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (secondo con 304.555 euro). Lo svizzero Marco Odermatt ha già conquistato il “premio dei premi”, visto che campeggia con 720.040 euro.

Ricordiamo la distribuzione dei premi standard per le gare di Coppa del Mondo: 54.709 euro per la vittoria, 25.608 per il secondo posto, 13.968 euro per la terza piazza, 10.476 euro per la quarta posizione, poi a scendere fino agli 816 euro del trentesimo posto. Di seguito il Prize Money Ranking quando mancano sette gare al termine della stagione.

PRIZE MONEY RANKING COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Marco Odermatt (Svizzera) 720.040 euro

2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 304.555 euro

3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 287.395 euro

4. Loic Meillard (Svizzera) 266.109 euro

5. Franjo Von Allmen (Svizzera) 249.822 euro

6. Giovanni Franzoni (Italia) 216.521 euro

7. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 205.789 euro

8. Marco Schwarz (Austria) 176.701 euro

9. Timon Haugan (Norvegia) 155.186 euro

10. Vincent Kriechmayr (Austria) 152.920 euro