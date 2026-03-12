Anna Trocker domina la prima manche nel gigante dei Mondiali juniores! Collomb in lotta per una medaglia

Anna Trocker ha fatto il vuoto nella prima manche dello slalom gigante dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, in corso di svolgimento sulla pista norvegese di Narvik. La diciassettenne italiana si è resa protagonista di una discesa magistrale con il pettorale 4, andando in progressione (dopo aver firmato il nono riscontro nel primo settore) e rifilando distacchi davvero notevoli al resto della concorrenza.

L’altoatesina classe 2008, una delle più giovani nelle posizioni di vertice della graduatoria, ha accumulato infatti un prezioso vantaggio di 69 centesimi sulla 2005 Sue Piller e di 88 centesimi sull’altra svizzera (classe 2007) Dania Allenbach. Tutto ancora aperto comunque in vista della seconda manche, soprattutto per la zona podio ma anche per il successo.

Attenzione infatti alla possibile rimonta delle statunitensi Katie Rowekamp (2009) ed Elisabeth Bocock, staccate rispettivamente di 0.98 e 1.09 dalla vetta. Buona posizione d’attacco anche per la seconda punta azzurra Giorgia Collomb, che occupa la sesta piazza provvisoria a 1.18 dalla testa, mentre fa paura la svedese Cornelia Oehlin che si è inserita in settima posizione a 1.22 scendendo con il pettorale 28.

Tra le migliori 30 della prima manche troviamo anche altre due italiane, con Ludovica Righi 13ma a 1.54 con il pettorale 35 e Tatum Bieler 17ma a 1.85.