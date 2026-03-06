Basket
Andrea Capobianco: “Vogliamo fare qualcosa di veramente grande. La nostra anima nasce dall’umiltà”
Andrea Capobianco sta per vivere, in questo terzo blocco alla guida della Nazionale femminile, un momento rarissimo. Premondiale, quello che può portare a Germania 2026, a dei Mondiali che ci mancano da 32 anni. E per il coach che ha plasmato un’Italia di grandissima sostanza c’è un gran bel sogno. Nell’incontro con la stampa a Roma, di seguito i concetti da lui espressi.
Girone con gli USA che sono fortissimi e con debutti, con la Spagna senza Alba Torrens, ma con tanto talento, Porto Rico ha il quintetto forte. Le partite sicuramente da vincere sono quelle con Nuova Zelanda e Senegal?
“Penso che dobbiamo giocare tutte le partite. Non mi sono mai abituato a fare dei conti così. All’inizio dell’Europeo il girone nostro era quello della morte, se avessi pensato a questo avrei avuto difficoltà. Quello che hai detto è estremamente preciso, però noi vogliamo giocare tutte le partite per fare qualcosa di veramente grande. E per far qualcosa di grande dobbiamo sempre comportarci come grandi“.
E in quel senso ritrovare l’anima del gruppo che abbiamo visto in campo a Bologna e Pireo.
“Esatto. Con l’anima si vince e con l’anima si ottengono grandi risultati. Quell’anima, non ce lo dobbiamo dimenticare, nasce da grande umiltà di ogni giocatrice e senso di responsabilità. Se giochiamo con quest’anima ci possiamo divertire“.
Con qualche piccolo cambiamento (Trimboli, e a tal proposito tanti auguri) e qualche piccolo aggiustamento, ma la base è quella.
“Purtroppo abbiamo avuto in questo periodo tanti infortuni, le scelte sono abbastanza decise perché ci sono ragazze che si sono infortunate e non hanno avuto neppure la possibilità di poter provare a venire. Il gruppo è quello, dobbiamo partire da quello spirito che ci ha portato a un risultato storio. Auguri a Stefania, assolutamente; ora vogliamo provare a fare qualcosa di grande“.