Al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna si è svolto l’incontro di Sky Up The Edit, il progetto di Sky Italia dedicato ai giovani, all’inclusione digitale e ai valori dello sport.

Oltre 100 studenti in presenza e più di 100 classi collegate da tutta Italia hanno partecipato al confronto con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport Guido Meda e la pluricampionessa italiana di karate Vanessa Villa, moderati da Sarah Varetto.

Al centro dell’incontro il tema del rispetto, valore fondamentale nello sport e nella vita quotidiana:

dal fair play alle regole condivise, dalla gestione delle sconfitte al corretto uso dei social media, fino al ruolo dello sport nella crescita personale dei giovani.

Il progetto Sky Up The Edit, realizzato con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministro per lo Sport e i Giovani, coinvolge ogni anno migliaia di studenti italiani in laboratori e incontri dedicati a:

• valori dello sport

• cittadinanza digitale

• rispetto online e offline

• lavoro di squadra

• benessere fisico e mentale

Dal 2022 ad oggi il progetto ha coinvolto oltre 27.000 studenti in tutta Italia.

🎥 In questo video i momenti più significativi dell’incontro di Bologna.

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