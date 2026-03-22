Ambesi: “Alcaraz non ha voluto concedere nulla a Fonseca. Su Cobolli e Darderi serve equilibrio”

Nuova puntata di TennisMania in una mattina dedicata allo speciale Miami, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Sul canale YouTube di OA Sport l’appuntamento quotidiano è con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: si riportano qui le parole di Ambesi, che effettua pochi, ma precisi interventi.

Il priomo capitolo è su Alcaraz-Fonseca: “Alcaraz porta a scuola Fonseca con un atteggiamento diverso rispetto al solito. Qualcosa gli ha dato fastidio dell’ambiente, e ha concesso il minimo. Sempre in controllo della partita, 2-3 colpi notevoli. Fonseca ha fatto fatica a entrare nel match, nei primi due giochi ha messo due prime su 10 e sulla terza si prende una risposta vincente di dritto che va a concretizzare il primo break della partita di Alcaraz. Prestazione molto solida, mi ha convinto, sotto controllo in ogni aspetto. Ieri si è visto quanto tennis manchi a Fonseca per giocare contro un Alcaraz focalizzato sull’obiettivo. Ho visto un Alcaraz diverso, meno giocherellone, meno interessato al pubblico, che non voleva concedere niente“.

Si inserisce poi nella querelle Cobolli-Darderi, tra ranking e altro: “Io non penso di aver mai sentito qualcuno parlare di Darderi top ten. Cobolli ha detto che il suo obiettivo è quello. Io parlerei di equilibrio, che sovente manca. Con una buona programmazione, se parti da un livello 20-60, puoi arrivare, se sei in salute, a 15-20 adesso. Con una buona programmazione, scegliendo i tornei giusti e avendo i picchi di forma nei momenti migliori puoi riuscirci. Il punteggio di ieri è bugiardo con tutte le palle break avute da Collignon“.

Il discorso si lega poi alle superfici: “Non è che l’anno scorso fosse tanto diverso da questo. Torneranno in Europa prima e avranno modo di pianificare la stagione sulla terra. Vedremo cosa faranno: devono dimostrare di valere quella classifica, soprattutto Darderi che ha dimostrato sulla terra di essere tra i primi 15-20. La terra è il 30% del calendario“.

Un tabellone che aiuta nella parte alta e non solo: “Sono saltate tante teste di serie, soprattutto in alto. Se guardi il tabellone la differenza tra parte alta e bassa è molto marcata. Giù c’è più gente adatta a questa superficie. Nello spicchio di tabellone che sarebbe stato di Musetti c’è un’occasione di portare a casa anche una semifinale. Il discorso di primi 10-20 con l’andamento di questo torneo è molto differente rispetto a Indian Wells dove quasi tutti i big erano andati avanti, e fa sì che ci siano minimi distacchi in classifica. Basta vincere un 500 sulla terra che ti proietta in cielo“.

Brevemente su Jannik Sinner: “Queste condizioni sono adatte a Sinner, c’è un percorso che lo conferma”. E ritornando su argomenti precedenti: “Darderi ha lottato, ha rimesso in piedi la partita e l’ha ripersa al terzo, questa è la sceneggiatura della partita. Però Landaluce gli ha giocato sopra per due set a parte l’inizio“.