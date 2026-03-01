Altro show azzurro a Krynica. Bormolini fa doppietta, seconda Dalmasso

Altra giornata da sogno per la nazionale italiana di snowboard parallelo in Coppa del Mondo. In quel di Krynica, in Polonia, arrivano due podi azzurri, con Maurizio Bormolini che trova il secondo successo in due giorni in PGS.

Il livignasco sta disputando una stagione da sogno, dove purtroppo è mancata solo la perla olimpica. Praticamente imbattibile sulle nevi polacche: dominati tutti i turni fino alla finale dove si è imposto sul tedesco Stefan Baumeister di nove centesimi. Terza piazza per lo svizzero Dario Caviezel.

Con il successo odierno l’azzurro vola al comando di tutte le graduatorie di Coppa, a testimonianza di una stagione veramente incredibile da parte sua. Eliminati agli ottavi di finale Roland Fischnaller ed Aaron March.

Tra le donne gran gara da parte di Lucia Dalmasso che sfiora il colpaccio. Sono tre i centesimi che dividono l’azzurra dall’austriaca Sabine Payer che si impone. Terzo posto per la bulgara Malena Zamfirova, fuori agli ottavi Elisa Fava, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont.