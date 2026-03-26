Alberto Razzetti: “Mai lavorato così bene come quest’anno. Agli Europei porterò tre gare”

Alberto Razzetti era uno degli atleti più attesi in occasione del Meeting di Livorno 2026, tappa di passaggio nel percorso di preparazione dei big azzurri verso i Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Riccione dal 14 al 18 aprile. Il 26enne toscano, finalista olimpico a Parigi 2024 nei 200 delfino e su entrambe le distanze dei misti, ha commentato il suo stato di forma attuale in un’intervista concessa a Martina Bonacchi e andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport.

“Oggi 100 stile libero che diciamo non è proprio il mio habitat naturale (sorride, ndr), e quindi sensazioni un po’ strane, specialmente poi in gare veloci. Ora stiamo ancora lavorando tanto, quindi la brillantezza non è incredibile, però è comunque un buon test. Mi sono divertito, poi gareggiare qua a casa è sempre divertente“, il commento di Razzetti durante la kermesse livornese.

“La preparazione va molto bene, stiamo lavorando tanto, devo dire secondo me mai così tanto come quest’anno. Da gennaio in poi abbiamo fatto veramente un bel blocco di lavoro, sono riuscito ad allenarmi bene, quindi spero stia andando bene. Alla fine i test di oggi, anche se i tempi non sono eccezionali, comunque danno dei buoni segnali, quindi vuol dire che sta andando bene. Cerchiamo adesso di lavorare e continuare così per ultimare l’ultimo pezzo di di preparazione“, dichiara l’oro europeo di Roma 2022 nei 400 misti.

“Questa gara, insieme a quella di settimana scorsa a Losanna, per me sono stati un po’ dei test importanti in vasca lunga a metà preparazione prima di iniziare il periodo un po’ di scarico per gli Assoluti. Era importante gareggiare e divertirsi, avendo qualche riscontro cronometrico e anche di sensazioni o di nuotata, e prendere gli ultimi segnali per cercare di limare gli ultimi dettagli in vista degli Assoluti“, prosegue l’azzurro.

Sugli obiettivi principali del 2026: “È una stagione lunga sicuramente, perché comunque ad aprile gli Assoluti, poi ci saranno gli Europei come evento clou verso metà agosto, quindi abbastanza in là, però dai siamo carichi. Le gare che porterò? Sicuramente le tre solite, quindi 200 misti, 200 delfino e 400 misti, poi si vedrà eventualmente. Agli Assoluti farò anche i 100 delfino e magari i 200 stile in staffetta. Se la forma è buona spero di far bene anche queste altre gare. C’è sempre qualcosa da migliorare a qualsiasi livello e quindi sicuramente ci lavoriamo tutti i giorni per provare a rendere più perfetto possibile quello che faccio“.

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