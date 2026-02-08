WTA Doha 2026, debutto vincente per Mboko. Cocciaretto sfiderà Gauff. Fuori Samsonova e Shnaider

La giornata inaugurale del torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, propone dodici sfide di primo turno. Supera, senza eccessivi patemi, il debutto nel torneo Victoria Mboko. Elisabetta Cocciaretto, ripescata come lucky loser, liquida la francese Jacquemot e si regala il prestigioso secondo turno contro Coco Gauff. Si ferma subito la corsa delle russe Samsonova e Shnaider.

La canadese Victoria Mboko elimina la ceca Marie Bouzkova 7-5 6-2 in un’ora e quarantadue minuti. La testa di serie numero dieci risolve il primo parziale in volata con il break all’undicesimo gioco e nel secondo parziale rimonta dallo 0-2. Elisabetta Cocciaretto, ripescata come lucky loser, supera la wild card francese Elsa Jacquemot 7-6(4) 6-2 in un’ora e quarantacinque minuti e si guadagna il prestigioso secondo turno contro Coco Gauff. Magdalena Frech vince la maratona di giornata. La lucky loser polacca doma 6-3 4-6 7-6(7) la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 13, in due ore e cinquantotto minuti.

Alycia Parks esce alla distanza e supera la russa Diana Shnaider, quindicesima favorita del tabellone, 1-6 6-4 7-6 (5) in due ore e trentaquattro minuti. La giocatrice a stelle e strisce, dopo aver perso il parziale inaugurale, risolve il secondo parziale con il break del decimo gioco e s’impone nel tie-break decisivo quando firma il definitivo 7-5 al primo match point. La qualificata francese Varvara Gracheva regola la veterana tedesca Laura Siegemund 7-6(3) 6-4 in due ore e venti minuti. La belga Elise Mertens, sedicesima testa di serie, travolge la russa Anastasia Pavlyuchenkova 6-2 6-1 in un’ora e otto minuti.

La ceca Karolina Pliskova travolge la lucky loser argentina Solana Sierra 6-1 6-2 in un’ora. La polacca Magda Linette, numero trentanove del ranking, batte la britannica Sonay Kartal 6-4 3-6 6-3 in due ore e undici minuti. Vera Zvonareva si regala una gioia. La veterana russa, proveniente dalle qualificazioni, rimonta la wild card statunitense Peyton Stearns 2-6 6-2 6-3 in due ore e undici minuti.

L’americana Ann Li piega la canadese Leylah Fernandez 6-4 6-3 in un’ora e venticinque minuti. L’australiana Daria Kasatkina, numero 62 del ranking, ribalta la qualificata giapponese Moyuka Uchijima 4-6 6-3 6-0 in un’ora e quarantanove minuti. In chiusura di giornata la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero quattordici, liquida la romena Jaqueline Cristian 6-2 6-3 in un’ora e trentuno minuti.