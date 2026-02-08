Felix Auger-Aliassime riconquista Montpellier, battuto Mannarino in finale

Felix Auger-Aliassime si conferma campione del torneo ATP 250 di Montpellier. Il canadese supera in finale il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3 7-6(4) e si mette definitivamente alle spalle tutti i problemi occorsi agli Australian Open, dove si era ritirato già nel primo turno contro il portoghese Nuno Borges.

Il primo set fa capire subito le intenzioni di Auger-Aliassime, che toglie subito la battuta a Mannarino, peraltro giunto qui attraverso una particolarissima statistica: è la sua prima finale in carriera che gioca in Francia. La pressione messa da Auger-Aliassime, però, è di quelle importanti, anche perché Mannarino mai riesce ad avvicinarlo. Anzi, il canadese non va lontano da un secondo break sul 5-2, ma di problemi ne ha davvero pochi fino al 6-3.

Nel secondo parziale le cose scorrono con una relativa tranquillità fino al 3-2 per Auger-Aliassime: il canadese va sullo 0-30, ma il padrone di casa riesce a salvarsi. E lo fa anche in un momento ben più difficile, sul match point a sfavore sul 5-4, che riesce ad annullare. Le forze in campo, però, sono chiaramente ben diverse, anche se Mannarino tenta di annullarle in un tie-break nel quale riesce a salire fino al 2-4. Gli ultimi cinque punti, però, sono tutti del nativo di Montreal, che vince il torneo, il nono della sua carriera.

Questa vittoria, peraltro, consente ad Auger-Aliassime di risalire al numero 6 del ranking ATP, avvicinando Lorenzo Musetti che al momento non può fare nulla perché in ripresa dall’infortunio di Melbourne. Il tutto al ritmo di 12 ace e di un portentoso 87% di punti vinti con la prima, 39/45. In una parola: con quella, inavvicinabile.