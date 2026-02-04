WTA Abu Dhabi 2026: Eala batte Sasnovich in un thriller, forfait Bencic. Ostapenko out

In archivio anche la seconda parte degli ottavi di finale del WTA 500 di Abu Dhabi, nel quale sono accadute parecchie cose degne di una certa attenzione. Già a partire dalla mattina, questo: c’è il forfait di Belinda Bencic, con la svizzera che neanche gioca a causa di una non meglio specificata indisposizione fisica.

Al suo posto la messicana Renata Zarazua, che da lucky loser subisce un netto 6-0 6-3 dalla britannica Sonay Kartal, qualificata solo perché il livello del torneo è già di base, ma di un livello già perfettamente in linea con quello anche di tante big, potendo loro dare fastidio.

Per Kartal ci sarà, a sorpresa ma nemmeno troppo, la ceca Sara Bejlek, classe 2006 che si concede il lusso di sconfiggere la lettone Jelena Ostapenko per 6-4 6-3, nel maggiore dei risultati sovvertiti della giornata odierna. In ogni caso ci sarà una qualificata in semifinale: da quando il torneo è stato varato non si era mai verificato.

Nella parte bassa la battaglia dell’ultimo match va ad Alexandra Eala: la promettente filippina supera al tie-break del terzo set la bielorussa Aliaksandra Sasnovich dopo quasi tre ore, un break di svantaggio recuperato nel secondo set e due break di svantaggio riacchiappati nel terzo set con tanto di match point annullato sul 5-2. Giocherà con la russa Ekaterina Alexandrova, che lascia tre game all’ucraina Dayana Yastremska.

WTA 500 ABU DHABI 2026: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Kartal (GBR) [Q]-Zarazua (MEX) [LL] 6-0 6-3

Bejlek (CZE) [Q]-Ostapenko (LAT) [7] 6-4 6-3

Eala (PHI)-Sasnovich [LL] 2-6 6-4 7-6(5)

Alexandrova [2]-Yastremska (UKR) 6-3 6-0