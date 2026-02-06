WTA Abu Dhabi 2026, Alexandrova e la sorpresa Bejlek si sfideranno per il titolo

Il torneo WTA di Abu Dhabi torna in campo per il penultimo atto. Il verdetto delle semifinali, dopo due confronti che si risolvono al terzo set, promuove in finale una delle favorite e la grande sorpresa della settimana. Saranno la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero due, e la ceca Sara Bejlek a sfidarsi per il titolo.

Nella prima sfida di giornata la russa Ekaterina Alexandrova rimonta la statunitense Hayley Baptiste 3-6 7-6(5) 6-3 in due ore e trentadue minuti. L’americana opera il break in apertura sfruttando l’errore di rovescio della rivale e con il buon turno di servizio legittima il vantaggio con il 2-0. Alexandrova si sblocca con il rovescio ad uscire del 2-1 e, sfruttando i colpi fuori misura della giocatrice a stelle e strisce impatta sul 2-2, ma con il rovescio in rete consegna il 3-2 all’avversaria. L’americana si dimostra più solida e continua, capitalizza i numerosi errori commessi dalla russa e, alla terza possibilità, firma il 6-3 della prima partita.

Nel terzo gioco la testa di serie numero due aumenta la pressione da fondo e sfrutta il doppio fallo della statunitense per operare il break del 2-1. La sua avversaria però recupera subito lo svantaggio con l’immediato 2-2. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta, anche se quella che sembra in vantaggio per il gioco espresso è l’americana che nel decimo gioco non trasforma il match point. Il tie-break si risolve in volata con la russa che vince gli ultimi tre punti e timbra il 7-5 con il lungolinea di diritto.

La seconda favorita del tabellone, sulle ali dell’entusiasmo, strappa il servizio alla rivale per il 2-0. L’americana, dopo aver scongiurato lo 0-4, si sblocca con il punto del 3-1. Alexandrova, dopo aver annullato due possibilità del 4-3, allunga sul 5-2 e chiude i conti con il contropiede vincente grazie a cui converte il match point per il definitivo 6-3.

La giovane ceca Sara Bejlek, classe 2006, doma Clara Tauson 7-5 3-6 7-5 dopo due ore e quarantasei minuti di battaglia. La danese, alla terza opportunità, firma il break del 3-2 e legittima il vantaggio con il punto del 4-2. La ceca sfrutta gli errori della rivale per toglierle la battuta e rimontare sul 4-4. Nel decimo gioco la testa di serie numero tre è costretta a richiedere l’intervento medico per un problema al piede. Il primo parziale si risolve in volata: Bejlek difende il servizio per il 6-5 dopo aver annullato due palle break alla rivale e le strappa la battuta a zero nel dodicesimo gioco per il 7-5 della prima partita.

La danese parte a tutta nel secondo parziale, vola sul 4-1 con due break, resiste al ritorno della rivale e impatta il confronto quando firma il 6-3 con un diritto di rara violenza. Nel terzo set la ceca parte forte e si porta due volte in vantaggio di un break prima di subire il ritorno della quotata rivale. Il finale in volata premia Sara Bejlek: la ceca, alla quinta possibilità, firma il break del 6-5 e sul rovescio in rete della rivale timbra il definitivo 7-5.