Wout van Aert rinvia il debutto stagionale: “Facile ammalarsi…”. Come cambia il calendario

Wout van Aert avrebbe dovuto fare il proprio debutto stagionale su strada nella giornata di sabato 28 febbraio alla Omloop Nieuwsblad, ma il belga ha dovuto rinunciare alla semiclassica casalinga perché si è ammalato. A comunicarlo è stata la Visma | Lease a Bike: “Wout van Aert non potrà partecipare all’Omloop het Nieuwsblad sabato, poiché si è ammalato. Il vincitore dell’edizione 2022 della gara si prenderà il tempo necessario per riprendersi“.

Il ciclista ha dichiarato: “Ovviamente è un duro colpo per me perdere la mia prima gara, dopo essermi preparato per tutta la stagione invernale in vista delle Classiche. Abbiamo fatto un buon ritiro di allenamento in Sierra Nevada e mi sentivo davvero in forma. Ma purtroppo è anche quel periodo dell’anno in cui è facile ammalarsi. Rimango ottimista riguardo alle sensazioni che ho avuto durante gli allenamenti e sono fiducioso di poter tornare presto a gareggiare“.

La sua ultima apparizione in gruppo è datata 20 settembre 2025, quando fu 18mo alla Super 8 Classic. Durante l’inverno ha preso parte a sei gare di ciclocross, conseguendo un paio di secondi posti come miglior risultato (all’X20 Trofee di Hofstade e al Superprestige di Heusden) prima di chiamarsi fuori a causa di un infortunio.

I prossimi impegni in calendario sono l’Ename Samyn Classic (3 marzo) e le Strade Bianche (7 marzo), ma vedremo se riuscirà a recuperare in tempo e a prepararsi al meglio in vista delle Classiche Monumento (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix), che dovrebbero essere precuti dalla Tirreno-Adriatico.