World Baseball Classic 2026: tutti i convocati dell’Italia. Pioggia di stelle MLB!

L’Italia del baseball si presenta al World Baseball Classic 2026 con una Nazionale ambiziosa, profonda e ricca di talento internazionale. Il roster scelto dal manager Francisco Cervelli è il risultato di un equilibrio preciso: esperienza di alto livello, giovani in forte ascesa e una presenza MLB mai così rilevante nella storia azzurra.

L’annuncio ufficiale, arrivato nella notte italiana tra il 5 e il 6 febbraio durante la diretta mondiale su MLB Network, ha certificato il salto di qualità del movimento italiano. Tra i 30 convocati figurano infatti numerosi giocatori con un passato, e un presente, nelle Major League Baseball, affiancati da prospetti considerati tra i più interessanti delle organizzazioni professionistiche statunitensi e da elementi chiave del baseball europeo.

Il gruppo si radunerà il 1° marzo a Phoenix, in Arizona, per iniziare la preparazione in vista della prima fase del torneo, che vedrà l’Italia impegnata dal 7 marzo a Houston contro Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico. Un girone di altissimo livello, che rappresenterà un banco di prova immediato per una squadra costruita per competere.

A colpire è soprattutto la qualità complessiva del roster: sul monte di lancio spiccano profili con centinaia di presenze in MLB, capaci di garantire solidità, leadership e abitudine ai grandi palcoscenici. In campo, l’Italia potrà contare su interni ed esterni che hanno lasciato il segno nelle Major, tra battitori di potenza, specialisti della velocità e giocatori estremamente versatili, ideali per il formato breve e intenso del Classic.

Accanto ai nomi più affermati, Cervelli ha voluto puntare con decisione anche sui giovani: prospetti in forte crescita nelle Minor League, che vedono nel World Baseball Classic un’occasione unica per accelerare il proprio percorso, misurandosi con il baseball di massimo livello internazionale.

Il risultato è una Nazionale di valore, in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco e di affrontare senza timori anche le potenze storiche del torneo. Dopo lo straordinario percorso dell’edizione 2023, l’Italia torna al World Baseball Classic con maggiore consapevolezza, una base MLB ancora più ampia e l’obiettivo dichiarato di confermarsi tra le realtà più competitive del panorama mondiale.

Ecco qui di seguito la rosa al completo, selezionata dal manager Cervelli:

Pitchers (15): Sam Aldegheri, Sam Altavilla, Dylan Delucia, Alessandro Ercolani, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joseph La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini e Greg Weissert.