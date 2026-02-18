Volta ao Algarve, Paul Magnier vince la volata della tappa inaugurale

La prima tappa della Volta ao Algarve 2026 va a Paul Magnier. Lo sprinter francese, con una volata di grande potenza ed intelligenza, ha tagliato in testa il traguardo di Tavira, prendendosi la prima maglia di leader della generale. Per il corridore della Soudal Quick-Step arriva oggi la prima vittoria stagionale, la venticinquesima della sua giovane e promettente carriera.

La frazione, da Vila Real de Santo Antonio a Tavira (183.5 chilometri), è partita con una lunga fuga di nove corridori: Noah Campos (Team Tavira Credito Agricola), Viacheslav Ivanov (Feirense Beeceler), Andrè Ribeiro e Jose Miguel Moreira (GI Group Holding – Simoldes – UDO), Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn), João Silva (Feira dos Sofás – Boavista), Tomas Contte (Aviludo-Luoletano-Loulè), Bruno Silva (Tavfer Ovos Matinados-Mortagua) e Diogo Narciso (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car).

Gli attaccanti hanno insieme superato la salita del Marcador (6.2 km al 4.5% di pendenza media) ma sul successivo GPM di Faz Fato (7.9 km al 2.6% di pendenza media) l’equilibrio tra i nove si è rotto. Solo sei hanno continuato la loro fuga prima di essere raggiunti dal gruppo a 24 chilometri dal traguardo. Da qui è partito il lungo approccio alla volata finale.

L’Alpecin Premier-Tech ha lavorato nell’ultimo chilometro per lanciare nel migliore dei modi Jasper Philipsen ma da dietro, con grande potenza, Paul Magnier ha rimontato sorprendendo gli avversari. Seconda piazza per Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe), terza per Pavel Bittner (Team Picnic PostNL). Solo quarto il grande favorito Philipsen.