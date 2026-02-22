CiclismoStrada
Volta ao Algarve 2026: Juan Ayuso si prende la tappa e la classifica generale
Arrivano in Portogallo le prime due vittorie per Juan Ayuso in maglia Lidl-Trek. Lo spagnolo, arrivato in inverno nella squadra tedesca, ha agguantato l’ultima tappa della Volta ao Algarve 2026 aggiudicandosi anche la classifica generale.
L’iberico è riuscito a trionfare grazie ad uno sprint in leggera salita in quel di Malhão: battuto nel testa a testa grazie al colpo di reni il britannico Oscar Onley (INEOS Grenadiers).
Terzo posto per il fuoriclasse francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) che si è arreso allo sprint dei due sopra citati, chiudendo in seconda posizione in classifica generale (risultato clamoroso a 19 anni). Nella top-5 il portoghese João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) e il britannico Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
In casa Italia il migliore è Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) che chiude appena fuori dalla top-10, in undicesima posizione.