Volta ao Algarve 2026, Paul Magnier concede il bis in Portogallo. Ayuso sempre primo nella generale
Dopo la vittoria nella prima tappa, Paul Magnier si ripete anche nella quarta frazione della Volta ao Algarve 2026. Il velocista transalpino della Soudal Quick-Step ha trionfato allo sprint sul traguardo di Lagos. Si tratta della ventiseiesima vittoria in carriera tra i professionisti per il francese, che ha beffato il belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) e l’israeliano Oded Kogut (NSN Cycling Team).
La fuga di giornata è stata ripresa a venticinque chilometri dal traguardo. Da quel momento hanno cominciato a muoversi le squadre dei velocisti, ma il finale è stato comunque concitato. Il tedesco Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) ha provato infatti a beffare i velocisti, ma è stato preso a pochi metri dalla fine.
A quel punto era cominciato lo sprint, che ha visto Magnier imporsi davanti a Meeus e Kogut. Buoni piazzamenti per Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling) e Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5), che si sono classifica al sesto ed ottavo posto. Undicesimo, invece, Luca Giaimi (UAE Team Emirates – XRG).
In classifica generale resta sempre al comando lo spagnolo Juan Ayuso (Lidl – Trek), che precede di 14 secondi il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) e di 44 secondi il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Dal quarto al sesto posto i corridori della INEOS-Grenadiers, il francese Kevin Vauquelin, l’olandese Thymen Arensman e il britannico Oscar Onley.