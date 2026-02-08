Valensin e Castellani, gran duello sui 200 ai Campionati Italiani giovanili. Aurora Vicini cresce, bravo Pagliarini

Il grande duello tra Elisa Valensin e Margherita Castellani sui 200 metri ha illuminato la seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor di atletica, andati in scena al PalaCasali di Ancona. Valensin si è imposta con il tempo di 23.45, a sei centesimi dal suo record italiano U20, e ha preceduto la rivale, capace di fermarsi a un centesimo dal proprio personale (23.64).

Da annotare anche la bella prova di Laura Frattaroli, che ha demolito il proprio primato al coperto sui 400 metri in un brillante 53.77 e salendo al secondo posto delle liste italiane U20 di sempre. Francesco Pagliarini, fratello di Alice, ha dettato legge sui 200 metri juniores in 21.56.

Oliver Mulas e Vittorio Ghedina si spartiscono il tricolore sui 60 ostacoli under 23 (7.82 per entrambi al millesimo). Un plauso ad Aurora Vicini, che si è spinta a 1.86 metri nel salto in alto, mentre Valeria Minati ha firmato la doppietta nel mezzofondo primeggiando sui 3000 metri dopo la stoccata di ieri sulla mezza distanza.