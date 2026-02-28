Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team Event

Nella seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal arriva la prima qualificazione ad una finale per l’Italia. A centrare questo traguardo è Sarah Jodoin Di Maria, che riesce a conquistare il pass per l’ultimo atto dalla piattaforma. Eliminazione invece per Giovanni Tocci e Stefano Belotti dai tre metri, mentre nel team event la squadra azzurra termina all’ottavo posto.

Missione compiuta dunque per Sarah Jodoin Di Maria, che ha terminato al decimo posto con il punteggio complessivo di 300.95. Un ottimo inizio di gara con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento (68.80), poi è arrivata una sbavatura nel triplo e mezzo avanti carpiato (54.00), ma successivamente l’azzurra è stata solidata, ottenendo anche 64 punti con il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale.

Una qualifica che ha visto dominare le Cina, che ha piazzato ben tre atlete nei primi tre posti. Il regolamento, però, prevede che in finale possano qualificarsi solo due atlete della stessa nazionalità e dunque ci saranno la tredicenne Cui Jiaxi (381.10) e la quindicenne Jiang Linjing (369,50), mentre terza ed eliminata la ventenne Lu Wei (344.95).

Non ci saranno azzurri nella finale dei tre metri maschili. Giovanni Tocci termina al quindicesimo posto con un punteggio di 393.80. Eppure l’eliminatoria era iniziata bene con un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato (74.40). Il calabrese paga un errore nel doppio e mezzo indietro carpiato (45.00) e non sono bastati poi un doppio e mezzo ritornato carpiato da 72.00 punti ed un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 73.10. In gara anche Stefano Belotti, che ha concluso ventisettesimo (178.15), con l’azzurro che ha purtroppo sbagliato soprattutto il triplo e mezzo ritornato raggruppato (45.90) ed il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (43.75), pregiudicando così la sua gara.

Nella prima finale di questa prova di Coppa del Mondo arriva un ottavo posto per l’Italia nella prova a squadre. Gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria, Elisa Pizzini, Riccardo Giovannini e Simone Conte hanno terminato con il punteggio complessivo di 386.45. Fatale purtroppo il gravissimo errore nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato di Conte, che ha preso solo 32.30 punti. Nel complesso era stata poi una gara solida per la formazione azzurra, con un ottimo triplo e mezzo indietro raggruppato di Giovannini (84.15).

A vincere è stata ovviamente la Cina con il punteggio finale di 469.40 davanti ad un Messico che ha anche sognato il successo finale (460.85) grazie ad un clamoroso quadruplo e mezzo avanti carpiato di Randal Willards Valdez da 98.40 punti. Terza posizione per il Canada con il punteggio di 448.80.