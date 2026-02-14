Si chiudono i primi tre giorni di test in Bahrain sul circuito di Sakhir. In diretta dal paddock, Giorgio Piola, da studio Biagio Maglienti analizzano insieme le novità tecniche più interessanti, e tracciano il bilancio completo di questa prima fase della stagione. La monoposto più osservata è senza dubbio l’Aston Martin: la nuova creatura firmata da Adrian Newey ha attirato l’attenzione per soluzioni molto aggressive, in particolare nella zona posteriore e nell’estremizzazione delle fiancate. Ferrari convince per alcune scelte aerodinamiche al retrotreno che potrebbero fare scuola nel corso del campionato. In generale, emerge anche un cambiamento evidente nello stile di guida dei piloti, sempre più adattato alle nuove caratteristiche delle monoposto di ultima generazione. Analisi tecnica, interpretazioni e scenari in attesa dei test finali della prossima settimana, in cui tutti i team si nasconderanno di meno.