Edoardo Reale è uno schermidore azzurro classe 2006. Valerio Reale? Anche, classe 2007. Leonardo Reale? Idem, classe 2008. I tre talenti della Frascati Scherma di Roma sono i fratelli che rappresentano il futuro della sciabola italiana. I tre, che insieme a Cosimo Bertini si sono laureati vice campioni del mondo U20 e campioni europei U20 a squadre nel 2025, si raccontano ai microfoni di Talent Zone.

Dalla chiacchierata, da cui emergono anche le divertenti dinamiche familiari, scopriamo, attraverso le stesse parole dei fratelli, che si descrivono a vicenda, chi sono davvero fuori dalla pedana: Leonardo, autodefinitosi il leone, Valerio il corvo ed Edoardo il toro.

I ragazzi, dopo un breve salto nel passato, riservano anche uno sguardo al futuro, rivelando il loro sogno più grande, tra chi pensa sia più vicino e chi è più prudente: le Olimpiadi.

Nel video potrai scoprire:

* Il percorso sportivo dei fratelli Reale nella Frascati Scherma di Roma

• La convivenza tra rivalità agonistica e legame familiare in pedana

• Le caratteristiche tecniche e caratteriali di Edoardo, Valerio e Leonardo

• Il significato delle metafore: il leone, il toro e il corvo

• L’esperienza internazionale con la Nazionale italiana di sciabola

• I successi ai Campionati Europei U20 e ai Mondiali U20 a squadre

• Il rapporto con la pressione, il confronto quotidiano e la crescita personale

• Il sogno olimpico, tra ambizione, prudenza e visioni diverse del futuro

