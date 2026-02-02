Altri video
-
Australian Open 2026 p. 10: Alcaraz missione Slam completata!
-
Europei pista, si riparte da Konya: Paternoster guida l’Italia verso LA 2028
-
Africa Eco Race: Gallas vola a 118 km/h! Finisce il Marocco, ora la Mauritania
-
Dal sogno al traguardo: tutte le sfaccettature dell’Ultra del Conero raccontata da Paolo Bravi
ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE:
Edoardo Reale è uno schermidore azzurro classe 2006. Valerio Reale? Anche, classe 2007. Leonardo Reale? Idem, classe 2008. I tre talenti della Frascati Scherma di Roma sono i fratelli che rappresentano il futuro della sciabola italiana. I tre, che insieme a Cosimo Bertini si sono laureati vice campioni del mondo U20 e campioni europei U20 a squadre nel 2025, si raccontano ai microfoni di Talent Zone.
Dalla chiacchierata, da cui emergono anche le divertenti dinamiche familiari, scopriamo, attraverso le stesse parole dei fratelli, che si descrivono a vicenda, chi sono davvero fuori dalla pedana: Leonardo, autodefinitosi il leone, Valerio il corvo ed Edoardo il toro.
I ragazzi, dopo un breve salto nel passato, riservano anche uno sguardo al futuro, rivelando il loro sogno più grande, tra chi pensa sia più vicino e chi è più prudente: le Olimpiadi.
Nel video potrai scoprire:
* Il percorso sportivo dei fratelli Reale nella Frascati Scherma di Roma
• La convivenza tra rivalità agonistica e legame familiare in pedana
• Le caratteristiche tecniche e caratteriali di Edoardo, Valerio e Leonardo
• Il significato delle metafore: il leone, il toro e il corvo
• L’esperienza internazionale con la Nazionale italiana di sciabola
• I successi ai Campionati Europei U20 e ai Mondiali U20 a squadre
• Il rapporto con la pressione, il confronto quotidiano e la crescita personale
• Il sogno olimpico, tra ambizione, prudenza e visioni diverse del futuro
Parole chiave:
Fratelli Reale, Edoardo Reale, Valerio Reale, Leonardo Reale, scherma italiana, sciabola, Talent Zone, Frascati Scherma, Nazionale italiana scherma, Europei U20, Mondiali U20, giovani talenti, Olimpiadi, sport italiano
#FratelliReale #TalentZone #Scherma #FrascatiScherma #Sciabola #NextGen #ItaliaTeam #Fencing #Olimpiadi #Azzurri #RoadToOlympics